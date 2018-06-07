События в Иордании не угрожают россиянам

Российским гражданам в Иордании ничего не угрожает. Об этом «Известиям» сообщил пресс-атташе российского посольства в Аммане Валерий Монастырский. Массовые протесты, вызванные экономическими реформами кабинета Хани Мульки, стали крупнейшими с 2011 года и привели к отставке правительства. Тем не менее ждать повторения сирийского сценария в стране не стоит, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты.



Протесты в Иордании продолжаются уже неделю, однако ситуация в государстве находится под контролем властей. По словам главы королевской полиции генерала Фадель аль-Хамуда, за нарушение общественного порядка на демонстрациях были задержаны 60 человек, пострадали 42 сотрудника правоохранительных органов. Однако события в стране не затронут находящихся здесь граждан РФ (согласно статистике Ростуризма, за 2017 год Иорданию посетило около 58 тыс. россиян).

— Российские туристы в основном предпочитают Акабу (курортный город на побережье Красного моря. — «Известия»). А главные протестные акции проходят в столице государства, — рассказали «Известиям» в российском диппредставительстве в Аммане.

Там также отметили, что нынешние протесты никак не затрагивают двусторонние отношения между Россией и Иорданией, так как это внутренние дела суверенного государства.



Демонстрации в хашимитском королевстве начались 30 мая. Десятки профсоюзов, в том числе юристов, инженеров и журналистов, объявили о проведении в столице Иордании митинга, который быстро принял общенациональный масштаб. К акции подключилось большое количество молодежи, запустившей в Twitter хештег #Maanash — «У нас ничего нет», подразумевая, что гражданам страны больше нечем платить.

Триггером общественного недовольства стали экономические планы правительства: парламент предложил повысить налог на прибыль на 16%. Ранее в 2018 году кабинет премьера Хани Мульки отменил субсидии на хлеб, после чего цены на него выросли более чем на 100%. Позже правительство повысило цены на топливо и электричество на 5% и 19% соответственно, что вызвало рост цен на продовольствие и бытовые товары.



Протестующие считают, что реформы оказывают давление на самые незащищенные слои населения, в то время как государственные компании и крупный бизнес затронуты в меньшей степени.



Иорданский премьер не раз подчеркивал, что меры экономии вводятся по рекомендации МВФ для сокращения госдолга, составляющего 94% ВВП. Повышение налоговой ставки — последнее из ключевых условий трехлетнего кредитного плана международного фонда. В 2016 году фонд предоставил Иордании кредит в размере $728 млн на проведение экономических реформ и сокращение госдолга до 77% к 2021 году.

Большую часть требований экономистов МВФ королевство уже выполнило — об этом на встрече с иорданскими СМИ сообщил глава государства Абдалла II. Монарх также добавил, что уважает мирный протест, и поблагодарил службы безопасности за цивилизованный подход. Он заметил, что люди должны понимать, за что они платят налоги, и призвал государственные компании работать над улучшением сервиса и своей открытостью.

Основными причинами нынешнего кризиса Абдалла II назвал прекращение поставок египетского газа, обошедшееся казне в 4 млрд динаров ($5,6 млрд), а также закрытие крупных региональных рынков сбыта (подразумеваются Сирия и Ирак — основные направления иорданского экспорта: в 2016 году, после серии взрывов на пограничных переходах, Иордания полностью закрыла границы с этими странами ввиду растущей террористической угрозы).



Отметил король и существенные затраты на оборону: государство активно участвует в борьбе против террористов на территории Сирии и предоставляет свою территорию для размещения военной авиации союзников.



На пятый день протестов премьер-министр страны Хани Мульки подал в отставку. В среду стало известно о назначении на его пост министра образования Омара Ар-Раззаза, имеющего гарвардский диплом в области экономики и опыт работы во Всемирном банке.



— Ожидать повторения сирийского сценария в стране, безусловно, не стоит, — пояснил «Известиям» старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. — То, что мы наблюдаем в Сирии, это результат внешнего вмешательства, действия огромного количества наемников из третьих стран. В Иордании протест идет изнутри. Тунисский сценарий здесь тоже не подходит, я бы не стал форсировать события и предрекать смену власти в стране.

Среди особенностей нынешней волны протестов можно назвать ночные манифестации. У суннитов, которые составляют более 95% населения королевства, сейчас идет священный месяц Рамадан, поэтому наиболее масштабные акции протеста происходят в темное время суток — после вечерней молитвы и окончания дневного поста.