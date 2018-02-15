Король Иордании отметил лидерские качества Путина

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с королем Иордании Абдаллой II в Кремле выразил надежду на «усиление сотрудничества» двух государств. Глава государства добавил, что для этого «есть все возможности».

Монарх, в свою очередь, отметил лидерские качества российского коллеги и роль РФ в урегулировании ситуации в Сирии.

«Благодаря вашим указаниям год назад нам удалось добиться более высокого уровня координации в действиях Иордании и Российской Федерации, в частности это касается создания политически необходимых условий на юге Сирии для восстановления там мира благодаря вашим лидерским качествам», — заявил Абдаллой II.

Кроме того, король Иордании поблагодарил Путина за содействие России в урегулировании израильско-палестинского конфликта.

Президент РФ также напомнил, что в 2018 году Москва и Амман отмечают 55-летие установления дипломатических отношений.