Более 26 т рыбы и раков изъяли у браконьеров на Дону за два месяца

Более 26 т незаконно добытых раков и рыбы изъяли у браконьеров в Ростовской области в период с 1 апреля по 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ветеринарии.

В ходе рейдов из незаконного оборота удалось изъять 26,5 т рыбы и раков. В общей сложности за два месяца было пресечено 656 фактов незаконной добычи продукции, сообщает RostovGazeta.

Наибольшее число рейдов прошло в Таганроге и Шахтах. В Азове, Таганроге и Батайске удалось осуществить самые крупные задержания.

Рейды проводились в течение двух месяцев в связи с усилением охраны весенне-нерестующих рыб.