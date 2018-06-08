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Президент наградил госпремиями Темирканова, Сивкову и Эйфмана

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Указом президента РФ Владимира Путина Государственную премию в области литературы и искусства за 2017 год получили генеральный директор калининградского Музея Мирового океана Светлана Сивкова, художественные руководители Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича Юрий Темирканов и Санкт-Петербургского академического театра балета Борис Эйфман.

Об этом в пятницу, 8 июня, сообщил журналистам советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой, передает ТАСС.

Светлана Сивкова получила премию за вклад в изучение, сохранение и популяризацию морского наследия, отмечается в документе. Борис Эйфман получил награду за вклад в развитие отечественного и мирового хореографического искусства.

Академия танца Бориса Эйфмана является единственным государственным бюджетным хореографическом училищем, куда принимаются дети с семи лет. Помимо классического и современного танцев, на высоком уровне преподаются общеобразовательные предметы. По окончании обучения выпускник получает аттестат о среднем (полном) образовании и диплом «Артист балета», с которым может работать в любой балетной труппе мира.

Юрия Темирканова наградили за вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры, передает «Федеральное агентство новостей».

Церемония вручения премии пройдет в День России в Кремле.

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