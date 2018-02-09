Санкт-Петербургская Академия танца проведет выездной смотр в Оренбурге

Хореографы проведут выездные отборы в Санкт-Петербургскую Академию танца Бориса Эйфмана в школе № 35 в Оренбурге 10 февраля в 15:00, сообщает заместитель директора по набору Альберт Галичанин.

Участвовать в смотре могут ребята от 7 до 12 лет, причем как занимающиеся танцами, так и непрофессионалы с хорошими врожденным способностями. Чем старше участник, тем строже будет отбор, так как в академии классы уже набраны и преподаватели будут смотреть, сможет ли ребенок догнать остальных воспитанников, сообщает РИА «Оренбуржье».

Оценивать ребят будут не только по физическим данным, но и по пропорциям тела. Требования к балетному артисту: маленькая голова, субтильность и удлиненные конечности. Сообщается также, что предварительная запись не понадобится. Сильнейшие дети, которых отметят преподаватели, отправятся в Северную столицу на экзамены. Если они проходят успешно, то воспитанник остается в Петербурге на бесплатное обучение.

Академия танца Бориса Эйфмана является единственным государственным бюджетным хореографическом училище, куда принимаются дети с 7 лет. Помимо классического и современного танцев, на высоком уровне преподаются общеобразовательные предметы. По окончании обучения выпускник получает аттестат о среднем (полном) образовании и диплом «Артист балета», с которым может работать в любой балетной труппе мира.