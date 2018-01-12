Цискаридзе отметил пробелы в правовом регулировании культуры

Разработка нового закона о культуре необходима, поскольку в действующих нормах есть масса пробелов, в том числе не закреплено понятие рабочего времени артистов. Об этом «Известиям» сообщил бывший премьер Большого театра, ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе.

Тема нового закона поднималась на прошедшем заседании Совета по культуре и искусству при президенте России.

«Сейчас есть масса пробелов в законодательстве, начиная с того, что не определено само понятие рабочего времени артистов. Всё, чем живет культура, надо прорабатывать и ставить на нормативную базу», — пояснил артист.

Он также отметил, что разработка такого закона — это долгая системная работа, поскольку культура охватывает огромное количество отраслей. Вместе с тем Николай Цискаридзе подчеркнул, что многие правила регулирования этой сферы были разработаны еще в императорской России, а затем их переняло руководство СССР.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Николая Цискаридзе «Известиям»:

«Всё, чем живет культура, надо ставить на нормативную базу»