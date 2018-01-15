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Британка в 80 лет сдала экзамен по танцу в балетной школе

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Фото: youtube.com
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Британская балерина Барбара Питерс сумела в 80 лет сдать экзамен по танцу. Официально она является самой возрастной балериной Соединенного Королевства.

Как сообщают местные СМИ, лондонская Королевская академия танца (RAD) проинформировала танцовщицу письмом.

Спустя 58 лет после предыдущего экзамена прабабушка в течение 55 минут  исполнила классический, произвольный и характерный танцы. «Мне сказали, что я сдала экзамен и стала самой пожилой балериной страны», — поведала жительница приморского города Галифакс.

Первый экзамен по танцам Питерс выдержала в 1948 году. В 1957 году ей удалось поступить в RAD, что стало большим достижением для дочери механика и служанки. Гранта она не получила и зарабатывала на учебу, работая кондуктором в автобусе.

 После учебы она открыла собственную танцевальную школу в Хаддерсфилде, а в 2015 году ветеран вновь начала самостоятельно заниматься балетом.

Ранее портал iz.ru сообщал, что праправнучку балерины Матильды Кшесинской, выпускницу Академии русского балета имени Вагановой Элеонору Севенард, приняли в балетную труппу Большого театра.

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