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Стеснительный приморский тигр Сайхан съел волка

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Выпущенный в Еврейской автономной области после реабилитации тигр Сайхан из Приморья добыл свою первую жертву — волка.

Специалисты Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра рады, что он одолел сложную добычу, поскольку по характеру Сайхан застенчивый и ведет себя скорее как самка.

«Волк — сложный объект для охоты, поэтому, раз Сайхан добыл волка, то с копытными справится точно», — сказал генеральный директор центра Сергей Арамилев.

Раненого Сайхана обнаружили в январе 2017 года. Животное с травмами глаз и черепа доставили в центр реабилитации тигров в селе Алексеевка и прооперировали.

Тигрица ранее умерла после четырех операций в Приморском крае. Животное ранили картечью из гладкоствольного оружия в бедро, район хвоста и живота.

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