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Москвича госпитализировали с травмами после падения на рельсы в метро

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Житель Москвы госпитализирован со множественными переломами и черепно-мозговой травмой после падения на рельсы. Об этом сообщает источник в столичном метрополитене.

Инцидент произошел на станции «Рязанский проспект» в районе 21:00. 28-летний житель Москвы упал на рельсы под прибывающий электропоезд. Как сообщает «РИА Новости», машинист применил экстренное торможение, но по инерции поезд все-таки накрыл мужчину.

В результате происшествия прибывшие на станцию врачи диагностировали у пострадавшего множественные переломы тела и черепно-мозговую травму. Сейчас он госпитализирован. Движение на участке, где произошел инцидент, уже восстановлено.

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