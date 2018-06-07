Москвича госпитализировали с травмами после падения на рельсы в метро

Житель Москвы госпитализирован со множественными переломами и черепно-мозговой травмой после падения на рельсы. Об этом сообщает источник в столичном метрополитене.

Инцидент произошел на станции «Рязанский проспект» в районе 21:00. 28-летний житель Москвы упал на рельсы под прибывающий электропоезд. Как сообщает «РИА Новости», машинист применил экстренное торможение, но по инерции поезд все-таки накрыл мужчину.

В результате происшествия прибывшие на станцию врачи диагностировали у пострадавшего множественные переломы тела и черепно-мозговую травму. Сейчас он госпитализирован. Движение на участке, где произошел инцидент, уже восстановлено.