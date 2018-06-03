Вестибюль станции метро «Маяковская» закрыли из‑за задымления
Северный вестибюль станции метро «Маяковская» в Москве закрыли для пассажиров из-за задымления, произошедшего на улице. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
По данным ведомства, на строительной площадке произошло горение электрокабелей, питающих несколько веток метрополитена. Информация о пострадавших не поступала. В настоящее время станция работает в штатном режиме.
Для входа в метро и выхода в город для пассажиров был открыт южный вестибюль, добавили в пресс-службе столичной подземки.
Северный вестибюль станции Маяковская временно закрыт по техническим причинам. Для входа и выхода пользуйтесь южным вестибюлем. Движение по всем линиям #мосметро осуществляется штатно.— Московское метро (@MetroOperativno) 3 июня 2018 г.