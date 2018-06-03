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Вестибюль станции метро «Маяковская» закрыли из‑за задымления

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Северный вестибюль станции метро «Маяковская» в Москве закрыли для пассажиров из-за задымления, произошедшего на улице. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

По данным ведомства, на строительной площадке произошло горение электрокабелей, питающих несколько веток метрополитена. Информация о пострадавших не поступала. В настоящее время станция работает в штатном режиме.

Для входа в метро и выхода в город для пассажиров был открыт южный вестибюль, добавили в пресс-службе столичной подземки.

 

 

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