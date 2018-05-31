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Скорая помощь в Симферополе не может принимать звонки из-за кражи кабеля

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Фото: РИА Новости/Юрий Лашов
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Жители Симферополя не могут вызвать скорую помощь из-за кражи кабеля. Об этом сообщил глава Центра медицины катастроф Крыма Сергей Астанкин.

По его словам, кража была совершена в ночь на 31 мая или рано утром. По данным ТАСС, кабель похитили из колодца на Аральской улице, где проложена телефонная связь. В настоящее время скорая не может принимать звонки на короткий номер «103», пишет ИА «Крыминформ».

Астанкин добавил, что сейчас обратиться за помощью можно по телефону «112» или позвонить в пункты постоянного базирования «скорых». Также медицинскую помощь можно получить при непосредственном обращении в медицинские учреждения.

Специалисты предприятия «Крымтелеком» обещают восстановить связь в ближайшее время. Как сообщает телеканал «360», правоохранители устанавливают возможных подозреваемых в краже, также уточняются количество похищенного кабеля и сумма ущерба.

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