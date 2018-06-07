Президент Афганистана объявил недельное перемирие с талибами

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил временное перемирие с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом он написал в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Глава государства поручил силам безопасности и обороны исламской республики временно прекратить наступление на членов движения. «Режим прекращения огня — это возможность для «Талибана» осознать, что их жестокие действия не захватывают умы и сердца людей, а лишь разобщают афганский народ», — написал Гани.

Он также подчеркнул, что режим действует только для членов «Талибана» и вооруженные силы будут продолжать отслеживать боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация также запрещена в РФ).

Как отмечает телеканал Tolo News, начало режима прекращения огня приурочено к празднику Ид аль-фитр (Ураза-байрам) и окончанию месяца Рамадан. Перемирие начнет действовать 12 июня и продлится неделю.

В конце мая секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев предупредил о возрастающей угрозе проникновения террористических организаций из Афганистана в Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.