Четверо человек убиты во время молитвы в мечети в Афганистане

В Афганистане вооруженные неизвестные убили четырех человек во время молитвы в мечети. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на афганский телеканал, цитирующий местных чиновников.

Инцидент произошел в центральной части провинции Хост на востоке страны. Уточняется, что в результате нападения три человека получили ранения.

Другие подробности инцидента не приводятся.

30 мая стало известно, что в результате теракта в южной и восточной провинции Афганистана погибли шесть человек и 25 получили ранения. Ответственность за теракт взяли на себя боевики запрещенного в РФ радикального движения «Талибан».