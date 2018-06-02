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В Госдуме рассказали о пропавших в Афганистане трех советских летчиках

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Фото: РИА Новости/Лулишов Соломон
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Три советских летчика числятся пропавшими без вести в Афганистане за 1987 год. 

В настоящее время власти выясняют, кого из них спустя более чем 30 лет могли найти живым, сообщил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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1 июня стало известно, что сбитый в Афганистане и считавшийся до сих пор погибшим летчик жив и находится в этой стране. По информации газеты «Коммерсант», в списках пропавших без вести в 1987 году значится старший лейтенант Пантелюк Сергей Иванович 1962 года рождения. Его дочь Лариса Пантелюк, проживающая в Батайске, рассказала, что ни разу не виделась с отцом. На момент его отъезда ее мама была на седьмом месяце беременности. Через четыре месяца после рождения самолет старшего лейтенанта был сбит в афганской провинции Кунар.

Решение о вводе советских войск в Афганистан было принято 12 декабря 1979 года на заседании Политбюро ЦК КПСС и оформлено секретным постановлением ЦК КПСС. Официальной целью ввода было предотвращение угрозы иностранного военного вмешательства. В качестве формального основания Политбюро ЦК КПСС использовало неоднократные просьбы руководства Афганистана. Ограниченный контингент советских войск (ОКСВ) оказался непосредственно втянут в разгоравшуюся в Афганистане гражданскую войну и стал ее активным участником.

По уточненным данным, всего в войне Советская Армия потеряла 14427 человек, КГБ — 576 человек, МВД — 28 человек погибшими и пропавшими без вести. Ранения и контузии получили более 53 тыс. человек. Точное число погибших в войне афганцев неизвестно. Имеющиеся оценки колеблются от 1 до 2 млн человек.

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