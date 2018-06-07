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Житель Нью-Йорка получил пожизненный срок за убийство имама

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Житель Нью-Йорка Оскар Морел, который был ранее признан виновным в убийстве имама и его помощника, получил пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.

Убийство имама и его помощника произошло в августе 2016 года в районе Куинс недалеко от мечети. По данным следствия, злоумышленник выстрелил в своих жертв сзади с близкого расстояния. Имам Маулана Акондже от полученных ранений скончался на месте, а его помощник Тара Уддин — в больнице, сообщает ТАСС.

Морел был быстро арестован, у него были обнаружены одежда, похожая на ту, в которой совершено преступление, а также револьвер. Точные мотивы Морела прокуратурой установлены не были, свою вину он не признал.

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