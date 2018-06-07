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Вопрос об этимологии слова «говядина» смутил вице-премьера Гордеева

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин на «прямой линии» поставил в тупик бывшего губернатора Воронежской области, вице-премьера правительства, курирующего экологию и агропромышленный комплекс (АПК) Алексея Гордеева, переадресовав ему вопрос об этимологии слова «говядина».

«Почему мясо коров называется говядиной?» — спросил у Гордеева Путин.

Бывший министр сельского хозяйства не смог, «к своему стыду», сразу на него ответить, пообещав прибегнуть к помощи словаря.

«Вот видите, даже такой специалист не ответил, что ж вы от меня хотите», — перевел диалог в шутку президент.

Профессор кафедры русского и общего языкознания Института Пушкина Наталья Боженкова рассказала «РИА Новости», что слово «говядина» является отсылкой к общеславянскому слову govedo. Оно означает «бык» или «крупный рогатый скот», уточнила лингвист.

Ранее, при ответе на обращение Путина, связанное с проблемой переработки отходов, вице-премьер рассказал, что в России скоро начнут действовать новые правила обращения с мусором. Власти планируют строительство новых заводов по переработке с использованием высоких технологий. Также чиновник рассказал о скором открытии портала, благодаря которому можно будет следить за утилизацией мусора, пишет сайт kp.ru.

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