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Путин назвал контрпродуктивной инсценировку «убийства» Бабченко

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Президент России Владимир Путин расценил инсценировку «убийства» журналиста Аркадия Бабченко как контрпродуктивную. Об этом он заявил 7 июня после «прямой линии».

«Любая инсценировка контрпродуктивна, чем бы она ни была вызвана. Тем более если это выносится на международную арену. Вы знаете, как реагировали ваши коллеги в международных организациях, связанных с журналистской деятельностью. Все осудили это действие украинских властей как провокацию», — сказал президент.

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Путин выразил надежду, что в будущем подобные инсценировки повторяться не будут. При этом он призвал всех задуматься о том, чтобы обеспечить безопасность журналисткой деятельности и доступ граждан к свободной информации.

29 мая украинские СМИ распространили сообщения об «убийстве» Бабченко, при этом власти Украины заранее обвинили Россию в причастности к произошедшему.

На следующий день в СБУ признались, что журналист жив, а нападение было инсценировано с целью предотвратить готовящееся на него покушение. Сам Бабченко присутствовал на пресс-конференции спецслужбы.

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