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Адвокат Трампа заявил о просившем «на коленях» о саммите Ким Чен Ыне

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын «на коленях» просил Соединенные Штаты о проведении встречи с главой государства Дональдом Трампом. Такое заявление сделал адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани.

По его словам, власти КНДР оскорбили советника по национальной безопасности и вице-президента, а также грозили ядерной войной, обещая ее выиграть, сообщает «РИА Новости».

Американские власти сообщили, что отменяют саммит, и тогда Ким Чен Ын якобы «на коленях» умолял не отменять встречу. Также Джулиани заявил, что считает эту позицию лучшей для главы КНДР.

Переговоры о встрече двух лидеров проходили непросто. 24 мая американский президент отказался от переговоров. Однако Пхеньян заявил, что по-прежнему готов к диалогу, и 1 июня Трамп подтвердил проведение саммита. В то же время он отметил, что в результате встречи вряд ли будут подписаны какие-либо документы.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс 4 июня сообщила, что встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет в Сингапуре 12 июня в 9:00 по местному времени (4:00 мск)

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