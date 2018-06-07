Кобзон вступился за предложившего отдать Крымский мост Ефремова

Народный артист СССР, зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон встал на защиту актера Михаила Ефремова, предложившего подарить Украине Крымский мост через Керченский пролив. По словам парламентария, это предложение является шуткой.

«Журналисты обычно всегда всё передергивают. Человек шутит! Это самая настоящая шутка!» — отметил Кобзон в комментарии «Федеральному агентству новостей».

Ранее в интервью журналисту Юрию Дудю Ефремов заявил о необходимости «помириться с Украиной». Актер предложил передать Киеву Крымский мост и организовать бесплатные поставки газа на протяжении 10–15 лет.

Идею уже прокомментировали некоторые российские деятели искусства и члены Совета Федерации.