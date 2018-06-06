Актер Ефремов предложил отдать Киеву Крымский мост

В беседе с блогером Юрием Дудем актер Михаил Ефремов предложил отдать Украине Крымский мост и, таким образом, наладить отношения с соседним государством.

«Мы знаем теперь, как с Украиной помириться. Надо им этот мост отдать — и все», – заявил актер, не уточнив, что он имеет в виду под словом «мы».

Ефремов добавил, что за проезд по Крымскому мосту украинцы смогут взимать плату и «будут счастливы». Ради такого подарка Украина забудет разногласия с Россией по Крыму, добавил он.

На заявление Ефремова отреагировали в Госдуме, Совете Федерации, государственных органах республики Крым. По мнению российского сенатора, члена комитета по международным делам Сергея Цекова, за такие слова актера можно привлечь к уголовной ответственности. Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский заявил, что актер Михаил Ефремов должен определиться: либо служить своими талантами России, либо отправиться к тем, кому он так легко готов раздавать народные богатства.

А коллега Ефремова по актерскому цеху Михаил Боярский отметил, что между Украиной и Россией должны быть прежде всего духовные мосты.

Обсуждают идею Ефремова и в социальных сетях.

Мост через Керченский пролив был открыт 15 мая 2018 года при участии президента РФ Владимира Путина. Объект стал самым протяженным мостом в РФ –– его длина составляет 19 км.