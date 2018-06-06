МИД России после доклада по выборам обвинил ОБСЕ в ангажированности

МИД России назвал доклад ОБСЕ по итогам президентских выборов в стране свидетельством политической ангажированности организации. Комментарий опубликован на сайте ведомства в среду, 6 июня.

В министерстве заявили, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) продемонстрировало двойные стандарты.

«Еще раз убедились, что реальная картина состоявшихся выборов бюро интересует мало. В своих комментариях БДИПЧ вышло далеко за рамки своего мандата, откровенно вмешиваясь в законодательные процессы в Российской Федерации, непосредственно не связанные с выборами», — отметили в МИДе. В частности, в ведомстве назвали необоснованной критику российского законодательства и обратили внимание на использование в докладе заявлений анонимных собеседников, выражающих личное мнение.

В министерстве добавили, что авторы доклада сосредоточились на «отдельных недостатках» избирательного процесса и проигнорировали работу, проделанную ЦИК России. Кроме того, в ОБСЕ закрыли глаза на вопиющее нарушение прав российских избирателей в украинских городах, отметили в МИДе.

Выборы президента России прошли 18 марта 2018 года. Доклад ОБСЕ по выборам опубликован 6 июня. Наблюдатели рекомендовали российским властям изменить выборную систему и рассмотреть возможность полной реформы законодательства.