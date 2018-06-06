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Полковник Захарченко попросил пересмотреть дело о конфискации имущества

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
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Бывший заместитель начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковник Дмитрий Захарченко попросил суд пересмотреть решение об изъятии у его семьи 9 млрд рублей и квартир в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. В частности, следствие постановило, что на момент подачи иска о конфискации деньги уже не числились в качестве вещественного доказательства по делу о взятках, передает «РИА Новости».

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Захарченко заявил, что деньги, изъятые в ходе обыска, на момент рассмотрения иска Генпрокуратуры, не являлись вещдоком по делу о взятках, на которое ссылалось надзорное ведомство в качестве обоснования исковых требований о конфискации.

По словам адвоката Захарченко Александра Горбатенко, в своем иске Генпрокуратура в качестве основания для обращения имущества в пользу государства, ссылалась на уголовное дело полковника. Однако, по его словам, ведомство скрыло информацию, что изъятые деньги больше не являются вещдоком.

6 июня следствие вынесло постановление по делу о взятках, согласно которому миллиарды, изъятые у Захарченко, перестали быть вещественным доказательством. В конце мая стало известно, что арестованные средства были похищены. По факту случившегося Следственный комитет России (СКР) организовал проверку.

Бывшего высокопоставленного сотрудника МВД, курировавшего в ведомстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали при получении взятки в размере 7 млн рублей. Захарченко обвиняют в превышении полномочий и во взяточничестве, он находится под арестом с 2016 года. В декабре 2017 года Следственный комитет завершил расследование в отношении полковника по трем эпизодам преступления. В настоящее время Захарченко и его адвокаты знакомятся с материалами дела, которые насчитывают 32 тома.

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