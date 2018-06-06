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Миллиарды Захарченко перестали быть вещдоком по делу о взятках

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Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
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Следствие по делу о взятках, фигурантом которого является бывший сотрудник ГУЭБиПК (Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции) полковник Дмитрий Захарченко, вынесло постановление, согласно которому миллиарды, изъятые у обвиняемого, перестали быть вещественным доказательством.

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Об этом в среду, 6 июня, сообщает «РИА Новости».

Захарченко курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, его задержали при получении взятки в размере 7 млн рублей. При обыске в квартирах его родственников были обнаружены деньги в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей, происхождение которых он объяснить не смог. Полковник находится под арестом с сентября 2016 года.

1 декабря 2017 года Никулинский суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации и обращении в доход государства имущества Захарченко на сумму более 9 млрд рублей. Это 27 объектов недвижимости, в том числе квартиры и машино-места в Москве, золотой слиток, четыре элитных авто, зарегистрированных на родственников Захарченко.

В декабре Следственный комитет завершил расследование в отношении него по трем эпизодам преступления.

Экс-замглавы управления  «Т» ГУЭБиПК МВД России обвиняется в получении двух взяток (ст. 290 УК РФ) и воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ).

30 мая стало известно, что часть средств, арестованных в рамках уголовного дела, похитили. По данным РЕН ТВ, пропало более $5 млн. Контактировавших с деньгами Захарченко проверят на детекторе лжи.

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