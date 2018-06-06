Медики рассказали о состоянии комбата «Спарты» после ДТП

Командир отряда «Спарта» самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимир Жога (позывной Воха), попавший в ДТП, находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом рассказал его лечащий врач-хирург Дмитрий Степанюк, сообщает официальный сайт ДНР.

«Пациент был доставлен вчера в тяжелом состоянии. В экстренном порядке было произведено необходимое обследование. Все травмы, диагностированные у пациента, характерны для пострадавшего в ДТП», — сказал медик.

По его словам, комбату сделали ряд сложных операций, в которых были задействованы бригады хирургов, нейрохирургов и травматологов.

Воха, будучи за рулем мотоцикла, попал в аварию 5 июня в районе площади Свободы в Донецке. Его госпитализировали с множественными переломами, а его спутница погибла на месте.