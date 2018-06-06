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«Антонов» заявил о невозможности возобновить производство Ан-124 в России

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Фото: commons.wikimedia.org/Pavol Svetoň
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Украинское ГП «Антонов» считает невозможным производство самолета Ан-124 «Руслан» в России.

Как заявили в пресс-службе предприятия, если речь идет о модернизации самолета, то только разработчик «обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции». 

«Таким образом, изготовление самолетов семейства Ан-124 под маркой «Антонов» без участия ГП «Антонов» невозможно», — приводит сообщение предприятия «Федеральное агентство новостей».

Член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник ранее заявил, что российское авиастроение может модернизировать тяжелый дальний транспортный самолет и возобновить его выпуск под другим брендом.

Командующий Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов также сообщил, что Россия рассматривает вопрос возобновления производства таких самолетов.

Самолет Ан-124 «Руслан» был создан в СССР в 1982 году. Он является самым большим транспортным самолетом, выпускаемым серийно.

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