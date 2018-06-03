Украинский Су-25 пролетел в нескольких метрах над пляжем в Запорожье

Украинский штурмовик Су-25 пролетел примерно на высоте десяти метров над пляжем в Запорожской области. Момент бреющего полета очевидцы засняли на видео.

По данным издания «Обозреватель», на пляже Азовского моря у поселка Кирилловка в тот момент было всего несколько человек.

В Азовском море украинские военные проводили учения. Пограничники Мариупольского отряда морской охраны в составе Объединенных сил отрабатывали задержание судна-нарушителя, спасательные мероприятия при пожаре на катере и оказание помощи поврежденному в боях с противником судну.

Авиация отрабатывала поддержку других частей с воздуха.

20 мая было опубликовано видео полета американского транспортного самолета С-130 Hercules буквально в метре над военными. Воздушное судно, состоящее на вооружении Саудовской Аравии, пролетело так низко, что солдаты попытались дотронуться до фюзеляжа.