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Россия планирует возобновить производство транспортного самолета «Руслан»

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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РФ рассматривает вопрос возобновления производства тяжелого транспортного самолета Ан-124 «Руслан». Об этом сообщил командующий российской Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов.

«Такой вопрос регулярно рассматривается. Вопрос открытый», — сказал генерал в эфире «Эха Москвы».

Он подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Тяжелый транспортный самолет Ан-124 «Руслан» был создан в СССР в 1982 году. Является самым большим транспортным самолетом, выпускаемым серийно. Не имеет аналогов в мире по своим габаритам и полезной нагрузке.

На его базе выпускаются модернизированные модели.

Самолет предназначался в первую очередь для воздушной транспортировки мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет и для проведения крупномасштабных десантных перевозок личного состава и тяжелой боевой техники.

18 апреля стало известно, что Россия решила прекратить предоставлять НАТО грузовые самолеты Ан-124.

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