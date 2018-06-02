Россия планирует возобновить производство транспортного самолета «Руслан»

РФ рассматривает вопрос возобновления производства тяжелого транспортного самолета Ан-124 «Руслан». Об этом сообщил командующий российской Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов.

«Такой вопрос регулярно рассматривается. Вопрос открытый», — сказал генерал в эфире «Эха Москвы».

Он подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Тяжелый транспортный самолет Ан-124 «Руслан» был создан в СССР в 1982 году. Является самым большим транспортным самолетом, выпускаемым серийно. Не имеет аналогов в мире по своим габаритам и полезной нагрузке.

На его базе выпускаются модернизированные модели.

Самолет предназначался в первую очередь для воздушной транспортировки мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет и для проведения крупномасштабных десантных перевозок личного состава и тяжелой боевой техники.

18 апреля стало известно, что Россия решила прекратить предоставлять НАТО грузовые самолеты Ан-124.