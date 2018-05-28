Авиакомпания «Россия» презентовала посвященный российскому спорту самолет

Авиакомпания «Россия» презентовала самолет Airbus A319 в эксклюзивной спортивной ливрее. Название воздушному судну выберут сами пассажиры, сообщили в авиакомпании.

Творческий конкурс на лучшее название самолета «Россия» объявила на своей официальной странице в Instagram. Победитель получит в награду небольшую модель воздушного судна, сообщает телеканал «Звезда».



В качестве основных элементов спортивной ливреи, которая создана для поддержки российских спортсменов и спортивного духа, а также сплочения болельщиков, выбраны стилизованные образы и атрибутика — футбол, художественная гимнастика, хоккей и фигурное катание, которые объединили в себе зимние, летние, командные и индивидуальные виды спорта.

В авиапарке перевозчика уже есть «Зенитолет», «Леолет» и «Тигролет».