Пентагон намерен модернизировать «самолет Судного дня» в 2019 году

Пентагон планирует начать модернизацию Boeing E-4B («самолета Судного дня»), который может быть использован высшим командованием США для координации войск в случае ядерной войны, в 2019 году. Соответствующий контракт находится в распоряжении RT.

Самолет способен служить «устойчивым узлом национальной системы управления ВС» для выполнения требований национальной безопасности «по всему спектру боевых действий» из любой точки мира, говорится в документе.

Подрядчик, который подписал контракт с американским военным ведомством, обязан будет обновить в самолете программное обеспечение и аппаратуру.

Работа охватит «поддержку/модернизацию программного/аппаратного обеспечения систем национальной связи и связи с ядерными силами (N2CS), средства обеспечения полета, комплектацию службы технической поддержки». Модернизация также коснется проектирования систем и модификаций N2CS.

Также компания будет проводить летные испытания обновленных систем. Они необходимы для устранения проблем, не обнаруженных во время проверок на земле.

В апреле текущего года, незадолго до ударов Соединенных Штатов и их союзников по Сирии, именно такой лайнер поднимался в воздух.

Эксперты считают, что Вашингтон намерен применить в самолете более современную электронику, способную обнаруживать гиперзвуковые ракеты.

Boeing E-4B предназначен для президента США, главы минобороны и других представителей высшего руководства страны на случай начала ядерной войны, напоминает телеканал «Звезда».