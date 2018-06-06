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Путин заявил об обратном влиянии санкций против России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что те, кто под давлением США ввели санкции против России, теперь могут прочувствовать эти меры на себе.

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По его словам, санкции «не могут быть универсальными и рано или поздно станет очевидным, что их применение вредит всем, в том числе и инициаторам этих инициатив».

Также в интервью Медиакорпорации Китая он отметил, что ограничительные меры не заставят Москву отказаться от защиты своих интересов.

При этом президент выразил надежду на то, что «здравый смысл восторжествует, все незаконные ограничения, вредные для развития мировой экономики, будут постепенно сниматься».

В апреле минфин США расширил антироссийские санкции, включив в черный список 26 физических и 15 юридических лиц из РФ. Депутаты Госдумы 22 мая приняли закон об ответных мерах на санкции США и союзников.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин констатировал подрыв основ мирового сотрудничества из-за санкций, а также сравнил ограничения с игрой в футбол по правилам дзюдо.

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