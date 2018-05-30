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Антироссийские санкции США сохранят до конца конфликта на Украине

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Фото: Global Look Press/Ohde/face to face
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Вашингтон сохранит антироссийские санкции США до конца конфликта в Донбассе и передачи Крыма Украине. Об этом во вторник, 29 мая, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

«Пока Россия не вернет Крымский полуостров под украинский контроль, санкции США, относящиеся к вторжению в Крым, продолжат действовать», — цитирует ее ТАСС.

Хейли добавила, что это касается и выполнения Минских соглашений в Донбассе, где по мнению США, ополченцы провозглашенных республик подчиняются российским военным.

Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины и не собирается пересматривать воссоединение Крыма с РФ, за которое проголосовали большинство жителей полуострова.

27 марта замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что на Россию необходимо оказывать санкционное давление, поскольку, по его словам, именно таким способом был уничтожен Советский Союз.

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