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МИД Грузии отправил в ООН ноту о разрыве дипотношений с Сирией

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Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили
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Министерство иностранных дел Грузии направило Дамаску ноту о разрыве дипломатических отношений между странами. Соответствующее заявление 5 июня распространило грузинское внешнеполитическое ведомство.

«1 июня официальная нота министерства иностранных дел Грузии о дипломатических отношениях между странами была направлена димиссии Сирийской Арабской Республике в ООН и в Арабской Республике Египет», — говорится в сообщении на сайте МИДа Грузии.

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В ведомстве заявили, что решение Дамаска о признании независимости Абхазии и Южной Осетии было незаконным и принятым в нарушение основных норм и принципов международного права. Тбилиси уточняет, что 31 мая по решению правительства прекращено действие соглашения «О дипломатических отношениях между Республикой Грузия и Арабской Республикой Сирия».

Кроме того, постпред Грузии при ООН Каха Имнадзе проинформировал генсека Всемирной организации Антониу Гутерреша о прекращении дипотношений между двумя странами.

29 мая  Сирия, Абхазия и Южная Осетия договорились о взаимном признании и создании посольств в государствах. В ответ Грузия начала процедуру разрыва дипотношений с Дамаском, а в Госдепе решение властей Сирии назвали «неразумным поступком».

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