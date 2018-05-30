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Госдеп прокомментировал признание Сирией суверенитета Абхазии и Южной Осетии

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Фото: Global Look Press/Cherie A. Cullen
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Официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт назвала неразумным решение Дамаска признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Об этом она заявила в ходе брифинга.

«Мы считаем это по меньшей мере неразумным решением, которое никак не меняет действительность или нашу позицию по этому вопросу», — подчеркнула представитель американского внешнеполитического ведомства. Ее цитирует «РИА Новости».

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Науэрт также отметила, что США по-прежнему рассматривают Абхазию и Южную Осетию как части Грузии, «оккупированные Россией». Кроме того, она выразила приверженность суверенитету Грузии, ее независимости и территориториальной целостности.

В августе 2008 года Грузия атаковала Южную Осетию. В ходе обстрела была частично разрушена ее столица Цхинвал. Россия ввела войска в защиту мирных жителей, многие из которых приняли гражданство РФ. Через пять дней боев грузинские военные были вытеснены из региона. Позже Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Накануне, 29 мая, Сирия, Абхазия и Южная Осетия договорились о взаимном признании и создании посольств в государствах. В ответ на это Грузия начала процедуру разрыва дипотношений с Сирией. В ближайшее время президент Сирии Башар Асад планирует встретиться с абхазским коллегой Раулем Хаджимбой.

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