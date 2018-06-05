Временную теплотрассу соорудят за 15 млн рублей в Биробиджане

Временную теплотрассу планируют соорудить на время ремонта участка магистрали в западной части Биробиджана. Выполнение работ потребует 15 млн рублей.

Как рассказала представитель пресс-службы филиала ХТСК АО «ДГК» Анна Никитенко, по новой трубе будет подаваться горячая вода потребителям. Стоимость всех работ по возведению временной теплотрассы оценивают в 15 млн рублей, сообщает ИА EAOMedia.

В рамках ремонтных работ планируют заменить участок теплотрассы «ТЭЦ – Город». Протяженность отрезка составляет 160 м. На данный момент обводная труба уже изготовлена, доставлена и смонтирована. На следующей неделе планируют включить магистраль в работу.

По словам директора Биробиджанской ТЭЦ Николая Лысенко, ремонтные работы будут вестись в течение всего лета 2018 года. Временная магистраль была смонтирована для того, чтобы работы не повлияли на обеспечение водой местных жителей.