Легковой автомобиль сбил трех подростков после ДТП в Домодедово

Автомобиль сбил трех подростков после столкновения с другой машиной в Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

ДТП с участием двух машин с последующим наездом на пешеходов произошло вечером 4 июня на пересечении Каширского шоссе и Кутузовского проезда, сообщает агентство городских новостей «Москва». В результате с травмами различной степени тяжести были госпитализированы трое несовершеннолетних 2000 года рождения.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливается виновник ДТП. В правоохранительных органах сообщили, что водители-участники ДТП были трезвыми, а пострадавшие подростки стояли в момент ДТП возле пешеходного перехода на тротуаре. По данным телеканала «360», медики оценили состояние пострадавших как средней степени тяжести.

Накануне по пути в аэропорт Внуково в серьезную аварию попал лидер российской поп-группы «Градусы» Роман Пашков. В результате музыкант был госпитализирован с сотрясением мозга и закрытым переломом пальцев.