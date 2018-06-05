Прямой эфир

Легковой автомобиль сбил трех подростков после ДТП в Домодедово

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автомобиль сбил трех подростков после столкновения с другой машиной в Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

ДТП с участием двух машин с последующим наездом на пешеходов произошло вечером 4 июня на пересечении Каширского шоссе и Кутузовского проезда, сообщает агентство городских новостей «Москва». В результате с травмами различной степени тяжести были госпитализированы трое несовершеннолетних 2000 года рождения.  

По факту происшествия проводится проверка, устанавливается виновник ДТП. В правоохранительных органах сообщили, что водители-участники ДТП были трезвыми, а пострадавшие подростки стояли в момент ДТП возле пешеходного перехода на тротуаре. По данным телеканала «360», медики оценили состояние пострадавших как средней степени тяжести.

Накануне по пути в аэропорт Внуково в серьезную аварию попал лидер российской поп-группы «Градусы» Роман Пашков. В результате музыкант был госпитализирован с сотрясением мозга и закрытым переломом пальцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три человека пострадали в ДТП на МКАД
Прокуратура начала проверку по факту ДТП с автобусом в Екатеринбурге

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017