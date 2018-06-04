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Три человека пострадали в ДТП на МКАД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Три человека, в том числе один ребенок, пострадали в результате ДТП на МКАД. Об этом сообщили в столичном ГИБДД.

Авария произошла днем 4 июня на 83-м км внутренней стороны МКАД. Столкнулись два легковых автомобиля — Nissan и Raw4, в результате чего один из них перевернулся. Травмы получили двое взрослых и один ребенок.

Как сообщает телеканал «360», в результате аварии движение по внутренней стороне МКАД было сильно затруднено.

3 июня семь человек пострадали в массовом ДТП в центре Москвы. Одну из пострадавших в результате столкновения трех автомобилей эвакуировал вертолет.

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