Три человека пострадали в ДТП на МКАД

Три человека, в том числе один ребенок, пострадали в результате ДТП на МКАД. Об этом сообщили в столичном ГИБДД.

Авария произошла днем 4 июня на 83-м км внутренней стороны МКАД. Столкнулись два легковых автомобиля — Nissan и Raw4, в результате чего один из них перевернулся. Травмы получили двое взрослых и один ребенок.

Как сообщает телеканал «360», в результате аварии движение по внутренней стороне МКАД было сильно затруднено.

3 июня семь человек пострадали в массовом ДТП в центре Москвы. Одну из пострадавших в результате столкновения трех автомобилей эвакуировал вертолет.