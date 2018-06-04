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Прокуратура начала проверку по факту ДТП с автобусом в Екатеринбурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Прокуратура Екатеринбурга начала проверку в связи с ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля Daewoo Nexia в городе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

«Будет дана оценка законности осуществления перевозки пассажиров транспортом, с участием которого произошло ДТП, а также работе контрольно-надзорных органов в сфере эксплуатации автотранспортных средств», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В результате аварии по последним данным пострадали 24 человека. Столкновение произошло около 16:00 (14:00 мск) на 7-м км Сибирского тракта. В автобусе, двигавшемся по маршруту № 064, в момент аварии находилось около 30 человек.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, выбраться из автобуса пассажирам помогали пожарные. Некоторым участникам аварии понадобилась психологическая помощь, которую им оказывают психологи МЧС.

3 июня сообщалось, что грузовой автомобиль «КамАЗ», груженный 20 т нефти, опрокинулся на трассе в Тукаевском районе Татарстана.

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