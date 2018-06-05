«Развлечеба» и другие хитрости

Новый детский телеканал СТС Kids начнет вещание 6 июля. Холдингу «СТС Медиа» удалось подготовить программную сетку практически за полгода. О том, как создатели телеканала хитростью прогонят детей по школьной программе, не отвлекая их от мультиков, в интервью порталу iz.ru рассказал заместитель генерального директора «СТС Медиа» по спецпроектам Лев Макаров.

— В чем уникальность канала, чем он будет отличаться от аналогов?

— Медийный рынок очень конкурентный. В каждой нише есть 1–3 игрока, которые показывают хорошие позиции. Это касается и детских каналов. Есть телеканалы, которые дети очень редко смотрят, хотя родители были бы рады, если бы их малыши смотрели образовательные программы, лекции, уроки, но детям это не очень интересно. При этом есть телеканалы, которые дети смотрят взахлеб. Скажу на своем примере, я как родитель, который следит за тем, что выбирают мои дети, не всегда доволен увиденным.

Наше предложение на СТС Kids — сбалансировать образовательную и развлекательную составляющие. Мы понимаем, что ребенок воспринимает время перед телевизором как отдых и не хочет в этот момент никаких нравоучений. Часто бывают такие истории: «Иди сделай уроки» — «Нет, сейчас еще посмотрю мультик, это же мое время!».

Мы предлагаем детям хороший, качественный развлекательный контент. Но в какой-то степени хотим их немножко обмануть. Между развлекательными анимационными сериалами мы ставим специально подобранные программы небольшого хронометража, которые помогают ребенку развиваться. Причем развиваться в разных направлениях. Есть, например, музыкальные программки, которые дают ему возможность подняться, попрыгать, потанцевать вместе с другими детьми на экране. А есть и программы, где в увлекательной манере дают полезную информацию, которая так или иначе пригодится ребенку, расширит его представление о том, из чего состоит мир, какие законы в нем действуют.

На телеканале СТС Kids будет специальный блок под называнием «Развлечёба» — это наш собственный перевод понятия edutainment (образовалось от соединения слов education и entertainment — в русском переводе значит игровое обучение).

Кроме того, мы запускаем небольшие по хронометражу передачи, которые будут идти с сентября по май. В них, следуя за программой начальной школы, будем в увлекательно-развлекательной манере повторять то, что дети проходят на уроках. В этих межпрограммкахбудет и математика, и русский язык с литературой, и иностранные языки, и окружающий мир. Такие программы мы тоже в качестве обманкивставим между развлекательными мульфильмами и мультсериалами.

Но еще раз повторяюсь: мы не хотим отнимать у ребенка его время отдыха. Будут отличные анимационные сериалы, множество из них основано на популярных полнометражных мультфильмах, какие-то проекты специально сделаны для телевидения. Это такая приманка для детей, чтобы они не переключались.

— Сколько вы готовились к запуску телеканала?

— Вообще идея создания детского канала СТС Kids внутри холдинга «СТС Медиа» очень давняя, автор идеи Вячеслав Муругов датирует ее 2013–2014 годами. Мы вернулись к этому проекту в конце прошлого года. Сначала проводили теоретические и технические расчеты. Собственно к реализации — переговорам с поставщиками контента, разработке форматов, брендинга — приступили где-то в феврале.

Брендинг канала очень стильный. С одной стороны, в нем сохранен стиль холдинга «СТС Медиа», а с другой, содержит свои детские, хулиганистые элементы. В звуковом оформлении у нас будет использоваться марш из «Щелкунчика» Чайковского в самых разных стилях — от классического, до оформленного в стиле регги, R’n’B, джаз и других. Мы проработали с композитором Дмитрием Таравковым аранжировки, которые будут близки современным детям.

Мы долго думали, как дополнить в звуковом плане название канала. Как-то сама собой родилась история про «СТС Кидз тыдыц тыдыц». Это удобная история, позволяет использовать рифму на разный лад. Курсив: Лев Макаров напевает название канала с разной интонацией.

Родители детей, которые смотрят мультик «Три кота», жалуются, что отовсюду слышат это «миу-миу». Даже те, которые еще не смотрели «Трех котов», знают эту песенку. Надеюсь, что через подобные ходы будут узнавать и о нас.

— На какую аудиторию вы нацелены прежде всего?

— Ядро нашей целевой аудитории — это учащиеся начальной школы, дети в возрасте 6–10 лет. Но нужно понимать, что все дети разные, кто-то развивается быстрее. Поэтому наши программы могут быть интересы и детям 4–5 лет. Для детей, которым уже 11–13 лет, у нас тоже найдутся интересные истории, в том числе музыкальные программы, которые я уже упоминал. В них будут участвовать реальные детские коллективы, которые сами играют, поют, пишут музыку, танцуют. Мы сейчас записываем большое количество видеоклипов, в которых играют дети как раз этих возрастов.

Территория вещания СТС Kids — Россия и страны СНГ. Вещать будем на русском языке, но будет дополнительная опция. Примерно половину контента (пока, правда, только на территории России) зрители смогут смотреть еще на языке оригинала, переключаясь с помощью пульта. Будут доступны английский, французский и немецкий языки.

— Какого контента будет больше — собственного производства или покупного?

— Сейчас мы в самом начале пути, поэтому большая часть контента — приобретенная. Мы работаем со многими международными компаниями, самая широко известная — это Universal. Плюс работаем с экспертами в сфере эдьютеймента, это в основном европейские и канадские студии.

Значительная часть контента произведена у нас, в «СТС Медиа». Здесь есть собственное анимационное производство, и на канале СТС Kids будут анимационные сериалы и программы, которые производятся внутри холдинга.

— Расскажите, пожалуйста, поподробнее про образовательные программы, которые будут идти на СТС Kids.

— Передача, которая будет идти параллельно со школьной программой, будет анимационной. Сейчас дорабатываем с художниками ведущего. Мы разработали его на основе картинки «Кубокота» одной художницы, которая рисует всяких смешных забавных зверушек. Выглядеть программа будет как мультфильм, но при этом там мы будем рассказывать про природу смешанных лесов, обитателей степи, различия стран. Будем учить складывать однозначные и многозначные числа, учить таблицу умножения и многое другое.

— При разработке такого формата вы ориентировались на уже существующие проекты?

— Конкретно в этой программе нет. Это наша разработка. В апреле мы беседовали с разными телевизионными продюсерами, которые подтвердили нам, что таким образом к созданию и программированию детского канала нигде не подходили. Перед тем как готовиться к запуску телеканала, мы встретились с учеными с факультета психологии МГУ, обсудили вместе с ними, могут ли быть у нас какие-то общие точки взаимодействия, и в итоге договорились их привлечь к созданию канала. Они отсматривают весь материал и выдают развернутые психологические рецензии. Мы их вывесим на сайте СТС Kids, чтобы родители знали, с чем имеют дело.

У нас будет уникальная рекомендационная маркировка. На всех каналах она есть, например, 0+, 6+. Мало кто разбирается в том, как они выставляются. Мы как раз с коллегами с психфака МГУ обсуждали, что для детей градация должна включать более узкие сегменты. Например, детям до двух лет телевизор вообще смотреть нельзя — это вредно для здоровья.

С двух до трех дети воспринимают то, что видят по телевизору, на одном уровне абстракции. Там допустимы какие-то плавные передвижения понятных, четких геометрических фигур в сопровождении какой-то спокойной музыки. Детям 7–8 лет в принципе можно это смотреть, но им это не приносит пользы, не подвигает их к дальнейшему развитию, в том числе психологическому.

В будущем, надеюсь, мы сможем сделать дополнительную рекомендационную маркировку по типу: «Этот контент подходит детям, которые сейчас перевозбуждены, а вы хотите их немножко успокоить». Такие вещи мы тоже планируем запустить, как раз ближе к началу учебного года. Особенно это будет актуально в вечернее время.

Еще одна очень важная для нас вещь — мы пытаемся соединить два искусства: искусство психологии и искусство программирования, чтобы, с одной стороны, дети смотрели развлекательный канал, а с другой, чтобы эффективно усваивались наши «обманки», ставились в то время, когда ребенку как раз нужно сменить деятельность с простого сидения на какое-то движение или с просмотра на интерактив. Все наши обучающие программы будут, безусловно, интерактивными.

— Как выглядит этот интерактив, включает ли он в себя, скажем, голосования?

— Пока нет, но все эти форматы мы планируем ввести уже после запуска канала. Сначала на сайте, в мобильных приложениях и затем уже в эфире.

— Сколько времени после запуска понадобится, для того чтобы понять, удалось ли завлечь аудиторию?

— Всё зависит от тематики канала. Если бы в прошлом году запустили канал, целиком сконцентрированный на криптовалютах, по идее оценивать его эффективность можно было бы уже через месяц. Тема настолько горячая, что если бы эта идея за месяц не сработала, то вряд ли выстрелила бы потом. В нашем случае, конечно, больше времени потребуется. Я думаю, что мы за полгода сформируем представление. Нам нужно получить обратную связь от зрителей, понять, что им нравится, а что они хотят поменять.

Мы всегда надеемся на успех. Но все наши планы основаны не на самых фантастических или самых желанных реалиях. План состоит в том, чтобы вывести телеканал на приемлемый уровень, и это уже будет точка невозврата. А всё, что выше, — это всегда приятные бонусы. Если так получится, то мы только рады.