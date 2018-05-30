Игры кончились

Почему в детских садах малыши играют всего полчаса в день, а игр, которые заявлены во ФГОС, там нет вообще? Сможет ли российская промышленность значительно увеличить выпуск кукол, роботов и машинок? Ведь сейчас лишь каждая четвертая игрушка — отечественного производства. И для чего Минпромторг будет назначен ответственным за психологическую экспертизу детских игрушек?

О том, как развивается рынок игр и игрушек, какие проблемы предстоит решить законодателям и как меняются предпочтения современных детей, эксперты рассказали на круглом столе «Известий», прошедшем в преддверии Международного дня защиты детей.

Лимит на детство

«Известия»: Что такое производство игрушек — это всего лишь отрасль экономики или всё же это элемент культуры? И какова сейчас ситуация с игрушками российского производства?

Антонина Цицулина, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, член Общественного совета при Минпромторге РФ: Нужно прежде всего понять, что сейчас происходит в жизни детей. Как много они играют и чем? Например, Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования (РАО) провел серьезное исследование — промониторил 8 тыс. учреждений дошкольного образования.

Выяснилось, что дети в детском саду играют всего полчаса в день. 99,9% детей по десять часов пять дней в неделю проводят в детском саду, но при этом у них так мало времени на игру. А игр, которые заявлены во ФГОС, в детсадах нет вообще — на них не предусмотрено финансирования. Сегодня более половины дошкольных образовательных учреждений покупают игры за свой счет. И мы как ассоциация хотим обратить внимание государства на эту проблему.

Имеет смысл выделить финансирование для детских садов, чтобы они закупали игрушки, которые соответствуют всем психолого-педагогическим требованиям. Десять крупнейших российских производителей в год выпускают 55 млн игрушек, 100 тыс. наименований.

Галина Яновская, заместитель начальника отдела организации санитарного надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора: Рынок игр и игрушек занимает второе место в общей структуре товаров для детей и подростков. На первом месте — одежда и обувь. Если учесть, что 17% населения нашей страны — дети, это большой потребительский рынок.

В нашей стране действует технический регламент именно на игры и игрушки. Он устанавливает требования к качеству и безопасности игрушек. Контроль и надзор за выполнением требований возложен на Роспотребнадзор. И нашим ведомством проводится 3-4 тыс. проверок ежегодно.

«Известия»: Сколько процентов игрушек не проходят проверки?

Галина Яновская: За I квартал 2018 года мы исследовали 1123 образца игрушек. Это больше, чем за четвертый квартал 2017 года. Из 1123 не соответствовали нормативным значениям 3,1%. Исследуются как органолептические, так и санитарно-химические, токсикологические показатели, физические факторы. При надзоре еще смотрят маркировку. К ней относится большая часть нарушений.

Иногда не указывается возрастная планка, условия эксплуатации игр и игрушек и часто — страна-производитель. Если говорить об импортных игрушках, то нередко на упаковке не указывают контактное лицо, к которому можно обращаться с претензией. Среди игрушек зарубежных производителей не соответствуют критериям 3,8%.

«Известия»: Претензии в основном к товарам китайского производства?

Галина Яновская: На нашем рынке большинство товаров из Китая, поэтому автоматически так и получается. С 2016 года Роспотребнадзор ведет государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей, куда вносится вся информация о продукции, не соответствующей требованиям законодательства. Сейчас там около 3 тыс. наименований, из которых чуть больше половины — китайского производства.

«Известия»: Какую часть занимают российские игрушки в структуре рынка?

Антонина Цицулина: Разработанные и произведенные на территории России игрушки составляют 23 %. Хотя фактически процент выше, поскольку много случаев, когда отечественная компания является разработчиком, а продукция делается в разных странах, потому что технологически у нас какие-то вещи производить не могут.

«Известия»: Что мы не производим?

Антонина Цицулина: Например, роботов. У нас недостаточно сложных высокотехнологичных игрушек, требующих сложной пресс-формы. Неважно, деревянной, пластмассовой или тканевой, потому что потерян производственный потенциал. Его необходимо возрождать.

Именно над этим работают Министерство промышленности и торговли, ряд органов исполнительной власти, в том числе Роспотребнадзор в рамках Стратегии развития индустрии детских товаров. В III квартале 2019 года должна быть принята Cтратегия-2030.

«Известия»: Какие сейчас тенденции на рынке игр и игрушек?

Антонина Цицулина: По глобальному рынку игрушек мы видим, что детская игра очень серьезно меняется. Традиционные рынки, в первую очередь для мальчиков, по итогам 2017 года рухнули. Дети ушли в онлайн-игры и гаджеты. При этом идет интеграция с традиционной игрой: деревянные кубики выходят в цифру с дополненной реальностью.

Галина Яновская: Меняется само понятие игры, появились компьютерные игры в свободном доступе.

«Известия»: Их кто-то контролирует?

Галина Яновская: Где-то ставят маркировку 18+, но эта область до конца не отработана.

Прощай, оружие

«Известия»: Минпромторг предлагает создать комиссию, которая проверяла бы игрушки на психологическую безопасность. Насколько это необходимо?

Галина Яновская: Вопрос психолого-педагогической экспертизы игрушек стоит давно.

Анна Кувычко, депутат, член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор проекта «Народный контроль»: Кроме понятных критериев оценки детской продукции есть вопросы формирования совсем еще юной личности. Я подхожу к оценке ассортимента уже как родитель, а не просто как координатор проекта «Народный контроль» (проверяют качество игрушек в регионах. — «Известия»). Не совсем «добрые» игрушки должны оценивать эксперты. Я говорю про всевозможные гробики и монстров.

«Известия»: Так можно далеко зайти и запретить в том числе и игрушечное оружие.

Галина Яновская: Игрушка — это не просто игра ребенка, но и образование. Это его сфера и образ жизни. А поскольку меняется жизнь, то и появляются такие игрушки как «Монстер Хай», они пришли с экранов телевизоров. В СССР было то же самое — вспомним Крокодила Гену и Чебурашку.

Антонина Цицулина: Дискуссия, развернувшаяся вокруг вроде бы непримечательного бренда «Монстер Хай» и требование запретить эти куклы сделала из них мгновенно всероссийский культ. Во время скандала вокруг этой игрушки за неделю на 30% поднялись продажи — родители проголосовали рублем. Поэтому мы против таких запретов.

Галина Яновская: Другой вопрос — может быть, имеет смысл сделать перечень игрушек, в том числе отечественного производства, которые необходимо использовать при реализации образовательных стандартов в детских садах и начальных классах школы. Сейчас в детские сады часто родители приносят игрушки из дома.

«Известия»: То есть для детских садов рекомендаций до сих пор нет?

Галина Яновская: Для школ — разработали, а по садам — в процессе, единых правил нет.

Анна Кувычко: В перечне, который правительство утвердило 28 апреля, о маркировке, в том числе детской одежды, нет раздела «Игрушки». Это странно, потому что игрушки должны маркироваться хотя бы для детей, не достигших трехлетнего возраста. Необходимо обеспечить их безопасность.

«Известия»: Решений о создании такой комиссии пока не готовится?

Антонина Цицулина: Министерство промышленности и торговли получило распоряжение от правительства РФ, и сейчас на Федеральном портале проектов НПА опубликовано уведомление, что началось обсуждение проекта постановления правительства РФ о наделении Минпромторга полномочиями по определению порядка проведения психолого-педагогической экспертизы.

В законе «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» есть пункт, что правительство имеет право проводить экспертизу. Для этого нужно определить федеральное ведомство. Вопрос решен, ведомство определено — это Минпромторг. Готовится постановление правительства о полномочиях министерства, оно начнет прорабатывать вопрос о том, в каких случаях проводится экспертиза, как организуется.

«Известия»: Какие эксперты войдут в комиссию?

Антонина Цицулина: Для этого требуется определенный период. Сейчас мы пока только на первом этапе — происходит наделение министерства полномочиями. На втором будет определено, в каких случаях и каким образом проводится экспертиза, кто будет экспертами. В Таможенном союзе и ВТО это не регулируется.

Критерии качества

«Известия»: Какие нарушения чаще всего выявляются в ходе рейдов «Народного контроля»?

Анна Кувычко: Нарушение маркировки, введение в заблуждение потребителя, нарушения органолептики. Наши рейды уже зафиксировали ситуацию, когда сертификат на группу товаров, как правило, имеется, но не соответствует представленной единице. Например, в сертификате описана кукла с темными волосами, а по факту это пупс.

«Известия»: В какой категории больше всего некачественных игрушек? Машинки, куклы, мягкие игрушки?

Галина Яновская: По группам товаров выделить сложно. Как их классифицировать? Пластмассовые, металлические игрушки или по наименованию изделия? Стратегия развития индустрии детских товаров работает с 2012 года. Рынок систематизировался и стал более цивилизованным, от торговли «с земли» мы ушли в специализированные магазины, торговые центры, на рынки. Родители стали читать, что продается.

Анна Кувычко: Мы разбирали ситуацию на различных площадках, в разных городах. Мнения разных экспертов совпадают: родитель готов потратить ежемесячно от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей на игрушки. Для регионов это достаточно приличные деньги. Любому родителю хотелось бы получить качественный товар, чтобы использовать его продолжительное время. Всё взаимосвязано.

Антонина Цицулина: А у нас другие данные — половина семей покупает только две игрушки: на день рождения и Новый год, причем родители могут себе позволить потратить только до 500 рублей. Это естественным образом регулирует рынок. Игрушка должна быть дешевая, но от этого страдает качество.

Чип для неваляшки

«Известия»: Законодатели разрабатывают документы, касающиеся детских товаров?

Анна Кувычко: Вы сказали о запретах, я бы сказала о функции охраны. Мы оберегаем наших детей. Могу предположить, если бы у нас сработала функция охраны детей, у нас не было скачка и коллекции кукол зомби-монстриков не пополнились.

Важно, чтобы в перечень товаров с обязательной маркировкой вошли игрушки по крайней мере для детей до трех лет. Я говорю о новом распоряжении правительства РФ от 28 апреля — о чипировании.

Антонина Цицулина: Сегодняшний родитель может совершенно спокойно купить детские игрушки и в других странах. Личные покупки мы никогда не сможем контролировать. Но поскольку за последние три года произошел финансовый спад, который привел к вымыванию в семьях средств на ребенка, то сейчас лишний первый рубль, который появляется у семьи, идет на детей.

Сегодня мы категорически против чипирования игрушек. Подождем, пока технология станет очень дешевой. Мы будем против, потому что это существенно увеличит стоимость детских игрушек. Иногда игрушка — это маленькая трубочка для мыльных пузырей. А 70% российских производителей — малый и средний бизнес. Для них чипировать такую мелочовку — это дорого.

Анна Кувычко: Мы можем позволить чипировать лекарства, одежду и еще десять групп товаров, но что-то нас удерживает от того, чтобы заняться этим продуктом. Мы почти два года изучаем ситуацию с обязательной маркировкой лекарственных препаратов. Все доводы, что в связи с обязательной маркировкой стоимость лекарственных препаратов вырастет до невероятных размеров, преувеличены.

Об этом говорят крупнейшие компании, которые изготавливают лекарства. Аппаратура не стоит баснословных денег. Необходимо обезопасить детей от некачественной игрушки. Когда мы говорим о рынке, государство не может себе этого позволить. Подсчитывать деньги производителей, когда они изначально занимаются не совсем честными вещами, думаю, не та история, когда мы говорим о наших детях.

Антонина Цицулина: Спасибо, что вы обвинили меня в нечестности.

Анна Кувычко: Я говорю «мы» — мы все.

«Известия»: Что, помимо этого, готовят законодатели?

Анна Кувычко: По поводу контрольной закупки есть законопроект, который уже прошел два чтения в Госдуме и находится на доработке. Там говорится, что товары будут закупаться без проведения проверки по определенным параметрам. Сейчас же при проведении контрольно-надзорных мероприятий идет отбор продукции на исследование качества и безопасности.

«Известия»: Кто разрабатывал законопроект?

Галина Яновская: Роспотребнадзор. Сегодня сложная процедура согласования этой закупки. Она мало чем отличается от согласования внеплановой проверки. Решается вопрос об упрощении оформления контрольной закупки. Товар должен быть закуплен правильно, на определенных условиях, чтобы через суд не обжаловали в дальнейшем.

Новый механизм позволит провести необходимую проверку очень быстро. Это связано с тем, что в игрушках есть категории, которые могут представлять особую опасность, как правило, это игрушки для детей до трех лет или динамические, также наборы для опытов.

«Известия»: Законопроект касается всех категорий товаров?

Галина Яновская: Любых товаров. Может быть, лучше купить одну игрушку подороже, но качественную и хорошую, чем десять плохих. Но в любом раскладе товар должен быть качественным и безопасным.

Современный подход

«Известия»: Какие игрушки сейчас наиболее популярны?

Галина Яновская: Дело в том, что постепенно из системы образования и воспитания вытесняется обучение игре. Дети не умеют играть в игрушки. В советское время учили играть, что-то рассказывали, и мы играли. Сейчас у детей нет времени играть. С момента ликвидации очередности, когда в группе детского сада стало по 30 с лишним детей, нагрузка на воспитателей увеличилась, уменьшилось пространство.

А физическое развитие человека напрямую зависит от его развития в детстве. Развитие мелкой моторики влияет на развитие творческого, образовательного потенциала. Грубо, но можно сказать, что идет деградация. При большом количестве детей в группе дети не умеют завязывать шнурки, застегивать пуговицы.

Антонина Цицулина: Часто игрушка — это медицинский тренажер. До года у детей есть погремушка с правильным захватом, которая формирует пинцетный захват. Она должна быть яркой, при этом должна звучать. Ребенок ее должен схватить определенным образом.

Я очень рада, что эта повестка вошла в публичное пространство. Она позволяет поднять содержательные вопросы: что необходимо делать, чтобы у наших детей были игрушки, отвечающие всем самым строгим требованиям. Новые технологии позволят это реализовать.

Только в состоянии радости человек может хорошо запоминать информацию и потом ее использовать. Все современные достижения, крупнейшие исследования и внимание профессионального сообщества направлены на это.

«Известия»: Есть какие-то примеры?

Антонина Цицулина: Например, в Китае тысячи детских садов, в которых в группах от трех до шести лет сделали свободную игру. Там игры в пространстве, камешки, глина, вода, листочки, желуди, кастрюльки, шкафчики, и дети играют так, как захотят. Они становятся более самостоятельными, начинают выполнять операции, которые в их возрасте обычно не выполняют.

В Китае есть индекс, он стоит на первом месте — он измеряет, насколько дети счастливы. Так и называется «Программа счастья (радости)». У них даже появился специалист по игре. Это то, от чего мы в свое время отказались после распада СССР.

«Известия»: Какие игрушки остаются самыми популярными во все времена?

Антонина Цицулина: У девочек это куклы. Растет производство маленьких куколок, потому что мы стали очень мобильными, а также коллекции, потому что там целая жизнь разворачивается — кукольные домики, куклы-подружки, куклы-семья.

У мальчиков пока держат позиции конструкторы и машинки. Но растут игрушки и с цифровыми технологиями. Робототехнические конструкторы выросли в России за первое полугодие 2018 года на 47%. У мальчишек цифровизация в игровую среду идет быстрее. Появился космический транспорт, традиционные поезда падают, потому что мы понимаем, что скоро будут поезда-беспилотники.

Становятся нормой игрушки, созданные с участием детей. У некоторых наших компаний-лидеров есть трудовые договоры с изобретателями игр — детьми. Так мало игрушек, которых хотят дети, потому что у нас нет времени их спросить. Даже если мы спрашиваем, у нас нет времени их выслушать.

«Известия»: До какого возраста дети должны играть?

Галина Яновская: Человек может играть всю жизнь.

Антонина Цицулина: Ребенок проживает проблемы, тренирует навыки. Просто игра меняется. Автомобиль для взрослого — та же игрушка. Кстати, дети с удовольствием смотрят игрушки родителей, мама для них открывается доброй и понятной, потому что она тоже была ребенком. Не нужно выбрасывать игрушки.

Хочу добавить, что необходимо кардинально изменить отношение государства. У государства есть возможности сделать так, чтобы там была самая лучшая среда, самая лучшая еда, самые лучшие специалисты. Возможности государства несоизмеримо выше родительских.

По большому счету национальная игрушка и воспитание ребенка должны строиться и на пище, которую он привык есть, и на традиционных культурных ценностях. В нашей стране, имеющей такое громадное культурное наследие, мы можем на этом еще 100 лет развивать игрушечную промышленность и больше ничего нового не придумывать.