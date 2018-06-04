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Спасение рака из кастрюли с кипятком попало на видео

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Посетитель ресторана в Китае запечатлел как рак, чтобы выбраться из кастрюли с кипятком, оторвал себе клешню, сообщает Taiwan News.

Раков готовили прямо при посетителе, один из них выбрался на край кастрюли и отсек себе застрявшую левую клешню, отмечает издание.

Китаец взял «героя» домой и поместил в аквариум.

10 мая в Флориде гольфист снял видео прогулки стаи гусей и аллигатора. На кадрах видно, как восемь птиц идут за рептилией и громко гогочут.

Отмечается, что необычное поведение гусей может быть связано с тем, что хищник съел одного из их детенышей.

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