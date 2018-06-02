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Серена Уильямс сыграет с Шараповой в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

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Фото: TASS/Zuma/Bi Mingming
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Американская теннисистка Серена Уильямс одержала победу над немкой Юлией Гёргес в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису. Спортсменка вышла в четвертый круг турнира, где она встретится с российской теннисисткой Марией Шараповой.

Матч длился 1 час 16 минут. Американка одержала победу в сетах со счетом 6:3, 6:4, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Мария Шарапова обыграла чешку Каролину Плишкову. Матч завершился со счетом 6:2, 6:1.

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