Прямой эфир

Россиянка Касаткина вышла в 4-й круг Rolland Garros

0
Фото: TASS/Zuma/Coolmedia
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертый круг турнира «Большого шлема» Rolland Garros, обыграв представительницу Греции Марию Саккари. Встреча завершилась со счетом 2:1 (6:1; 1:6; 6:3).

В следующем круге российская спортсменка сыграет с победительницей пары Полин Пармантье (Франция) — Каролина Возняцки (Дания).

Россию в турнире представляет еще одна россиянка — Мария Шарапова. В третьем круге она сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.

Ранее из розыгрыша Rolland Garros выбыли Елена Веснина, Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Наталья Вихлянцева и Екатерина Макарова.

Открытый чемпионат Франции по теннису (Rolland Garros) является одним из четырех турниров «Большого шлема». Матчи проходят в Париже на грунтовом покрытии. Призовой фонд турнира превышает $45 млн.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российский теннисист Хачанов поднялся на одну строчку в рейтинге АТР
Шарапова снялась в американском сериале

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017