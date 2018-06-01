Россиянка Касаткина вышла в 4-й круг Rolland Garros

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертый круг турнира «Большого шлема» Rolland Garros, обыграв представительницу Греции Марию Саккари. Встреча завершилась со счетом 2:1 (6:1; 1:6; 6:3).

В следующем круге российская спортсменка сыграет с победительницей пары Полин Пармантье (Франция) — Каролина Возняцки (Дания).

Россию в турнире представляет еще одна россиянка — Мария Шарапова. В третьем круге она сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.

Ранее из розыгрыша Rolland Garros выбыли Елена Веснина, Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Наталья Вихлянцева и Екатерина Макарова.

Открытый чемпионат Франции по теннису (Rolland Garros) является одним из четырех турниров «Большого шлема». Матчи проходят в Париже на грунтовом покрытии. Призовой фонд турнира превышает $45 млн.

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