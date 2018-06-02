Шарапова прошла в 1/8 финала Roland Garros

Российская теннисистка Мария Шарапова прошла в 1/8 финала турнира «Большого шлема» по теннису — «Ролан Гаррос», одержав победу над чешкой Каролиной Плишковой. Матч окончился со счетом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 59 минут, передает «Спорт-Экспресс».

В следующем раунде Шараповой предстоит сразиться с победительницей встречи между немкой Юлией Гёргес и американкой Сереной Уильямс.

Ранее стало известно, что российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над французом Люком Пуи в матче третьего раунда Открытого чемпионата Франции.

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