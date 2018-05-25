Кузнецова сыграет с Мугурусой в первом раунде Roland Garros

Российская спортсменка Светлана Кузнецова в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису встретится с третьей ракеткой мира, испанкой Габринье Мугурусой.

Жеребьевка турнира прошла в Париже. С победительницей квалификации в первом круге встретится Мария Шарапова.

Трехкратная победительница этого турнира американка Серена Уильямс, возобновившая карьеру в марте после рождения ребенка, встретится с чешской спортсменкой Кристиной Плишковой, а с Шараповой может сыграть в четвертом круге, пишет ТАСС.

Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 27 мая по 10 июня в Париже. Общий призовой фонд турнира составит 39,2 млн.