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Эр-Рияд пригрозил Дохе военной акцией в случае приобретения С-400

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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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Саудовская Аравия выразила готовность применить силу против Катара в случае, если Доха приобретет российские зенитные ракетные системы С-400.

Как пишет французская газета Le Monde, саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд недавно направил в Париж послание, в котором просит президента Франции Эммануэля Макрона оказать давление на Катар, для того чтобы препятствовать приобретению С-400.

В письме, в частности, выражается готовность провести «военную акцию» в отношении Катара, если он приобретет эти комплексы.

«В такой ситуации королевство (Саудовская Аравия. — Ред.) будет готово предпринять все необходимые меры для ликвидации этой оборонной системы, в том числе и путем военной акции», — цитирует издание письмо саудовского короля.

В конце января этого года посол Катара в Москве Фахад Мохамед Аль-Аттыйя заявлял, что Доха заинтересована в покупке российских комплексов С-400.

В июле 2017 года Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн обвинили руководство Катара в поддержке терроризма и разорвали с ним отношения.

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