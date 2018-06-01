Киношкола Бондарчука открывает новый набор

Школа кино и телевидения «Индустрия» проведет день открытых дверей по случаю новой наборной кампании. Встреча пройдет 20 июня в «Каро 11 Октябрь». Участие во встрече могут принять все желающие по предварительной регистрации. На вопросы гостей ответит режиссер Федор Бондарчук, режиссер фильма «Гоголь. Начало» Егор Баранов, сценарист фильма «Притяжение» Андрей Золотарев и другие киноспециалисты.

В преддверии мероприятия школа выпустила продолжение ролика «Анонимные», в котором приняли участие звезды российского кино. По сюжету, актеры Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Гармаш, Семен Трескунов, режиссер Анна Меликян и оператор Сергей Трофимов признаются в своей зависимости от кино.

«Я ничего с собой не могу поделать, когда перед тобой классный сценарий, когда ты приходишь на площадку, когда к тебе подходит режиссер», — признается герой Данилы Козловского. Кинокритик Антон Долин пытается помочь героям выбраться из сложившейся ситуации. Однако в конце он приходит к выводу, что это не лечится.

Школа кино и телевидения «Индустрия» — совместный проект Бондарчука, Национальной Медиа Группы и продюсеров кинокомпании «Водород» Михаила Врубеля и Александра Андрющенко. Набор идет по следующим направлениям: «Режиссура», «Операторское мастерство», «Сценарное мастерство», «Режиссура монтажа», «Звукорежиссура», «Визуальные эффекты в кино», «Продюсирование».

22 марта Бондарчук встретился со студентами МГИМО. Режиссер провел публичную лекцию, посвященную российскому кинематографу.