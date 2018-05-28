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Данила Козловский снова снимется в Приморье в фильме своей девушки

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Уроженка Владивостока Ольга Зуева представила свой будущий фильм «Тигровая сопка», где сыграет она сама и ее бойфренд Данила Козловский. Съемки будут проходить в столице Приморского края. 

Проект претендует на федеральное финансирование. Видеообращение режиссера показали в Минкультуры. По словам Зуевой, она хотела бы «рассказать историю о людях со сложной судьбой». Главная героиня страдает психическим расстройством, а герой только вышел из тюрьмы. Напомним, фильм «На районе» звездная пара снимала также во Владивостоке. Криминальная драма выйдет в прокат 27 сентября, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС.

Ранее заслуженный артист России Данила Козловский в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал о наличии у него комплексов. 

«Конечно, у меня часто бывают моменты, когда я испытываю неуверенность. Как и у любого другого человека, у меня есть и комплексы, и сомнения, и страх. Другое дело, как я этим управляю, как стараюсь с этим справляться и как умею это скрывать. Или как я это использую в своих интересах и как это может работать на меня», — заявил он.

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