Данила Козловский снова снимется в Приморье в фильме своей девушки

Уроженка Владивостока Ольга Зуева представила свой будущий фильм «Тигровая сопка», где сыграет она сама и ее бойфренд Данила Козловский. Съемки будут проходить в столице Приморского края.

Проект претендует на федеральное финансирование. Видеообращение режиссера показали в Минкультуры. По словам Зуевой, она хотела бы «рассказать историю о людях со сложной судьбой». Главная героиня страдает психическим расстройством, а герой только вышел из тюрьмы. Напомним, фильм «На районе» звездная пара снимала также во Владивостоке. Криминальная драма выйдет в прокат 27 сентября, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС.

Ранее заслуженный артист России Данила Козловский в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал о наличии у него комплексов.

«Конечно, у меня часто бывают моменты, когда я испытываю неуверенность. Как и у любого другого человека, у меня есть и комплексы, и сомнения, и страх. Другое дело, как я этим управляю, как стараюсь с этим справляться и как умею это скрывать. Или как я это использую в своих интересах и как это может работать на меня», — заявил он.



