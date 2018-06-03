Движение вверх

Умный в гору не пойдет, говорили им на работе, умный гору обойдет, повторяли родные, и тем не менее 605 храбрецов выбрались в конце мая в небольшой городок Чайковский под Пермью, чтобы посоревноваться на лыжном трамплине… в беге. Среди чудаков, вышедших на старт RedBull400, оказались как титулованные спортсмены из разных видов спорта, так и рядовые любители ЗОЖ. Феномен популярности беготни в крутую горку изучал на месте событий корреспондент iz.ru.

Гнездо людей-птиц

Город Чайковский известен у пермяков тем, что ноги Петра Ильича здесь отродясь не было. А само название населенного пункта — продукт замысловатого советского брендинга. Наш Чайковский (в смысле город) еще и пенсионного возраста не достиг — ему только 56 лет. Откуда же фамилия великого русского композитора в названии и почему памятник ему стоит на центральной площади? История запутанная: Петр Ильич появился на свет в удмуртском Воткинске (это в 30 км отсюда). По идее, его, Воткинск, и должны были переименовать благозвучной фамилией классика. Но повезло соседнему населенному пункту, тогда вообще лишь поселку городского типа.

с1 Фото: Red Bull Content Pool/Pavel Sukhorukov

«Тут стройка гигантская была в середине 1950-х — Воткинскую ГЭС создавали, передовую по тем временам. Деревень много затопили, как всегда. Сначала был рабочий поселок, хотели его назвать Воткинском, а Воткинск — Чайковским. Но местные власти отстояли название — дескать, 30 км не так уж и далеко. Город наш развиваться стал, расти. Потом часть военную здесь расквартировали — говорили, для того, чтобы женское население разбавить. Город отличный получился, богатый — местечко-то выгодное, на границе с Удмуртией и Башкирией. Публика здесь всегда интеллигентная была: много инженеров, офицеров», — рассказал корреспонденту iz.ru попутчик в поезде, местный житель.

Сосновый бор, особенности рельефа, близость Камы и отсутствие вредных производств — эти козыри Чайковского привлекли внимание советских чиновников от спорта: здесь в 1980 году прописался филиал Челябинского института физкультуры. Готовили летающих лыжников, биатлонистов и лыжных акробатов. В 1990-х трамплины прогнили и база, казалось, была потеряна для спортсменов... Но в начале 2010-х «Снежинку» превратили в современный спорткомплекс, вложив почти 4,5 млрд рублей, как о том писала «Российская газета». Сегодня на окраине города высятся пять трамплинов (20, 40, 65, 95 и 125 метров), на базе есть трассы для слалома, могула, трибуны на три тысячи мест, медицинский центр для спортсменов и гостиница на 250 спортсменов. Теперь это единственный объект такого рода в России, прошедший международную сертификацию. А нагрузочка на здешние трамплины — будь здоров. Люди-птицы летают с них и зимой, и летом благодаря специальному покрытию.

Суровый австрийский юмор

Но особенно загружена 400-метровая «синусоида» (трамплин на 125 метров), учитывая, что пользуются ей с недавних пор не только летающие лыжники, но и легкоатлеты.

Лыжников, причем не только российских, потесниться на трамплине заставил прославленный австрийский спринтер Андреас Бергер. Это ему пришла в голову остроумная идея объединить в одной дисциплине альпинизм и бег на короткую дистанцию. Сам он давно завершил свою бурную карьеру — 13 раз он был чемпионом своей страны на дистанциях 100 и 200 метров, а его рекорд на стометровке до сих пор на родине никто так и не побил. Но главная победа в его активе — золото чемпионата Европы 1989 года на 60 метрах.

c2 Фото: Red Bull Content Pool/Denis Klero

«Между прочим, награждал меня в тот памятный день легенда советского спринта — Валерий Борзов», — вспоминает Андреас в беседе с корреспондентом iz.ru моменты былого триумфа. Впрочем, со спортом он не расстался после ухода из профи. Бегает до сих пор.

«Мы как-то ехали с женой на машине домой в Грац (город в Австрии. — Прим. iz.ru) и увидели трамплин для летающих лыжников. Моника, говорю ей, может попробуем забежать туда. Это оказалось трудно, очень трудно... но возможно», — говорит придумщик спортивных забав. Бергер быстренько составил презентацию и отправил свою идею в компанию RedBull, где инициативу посчитали интересной.

Первое соревнование прошло на том самом трамплине в Австрии, куда Андреас затащил свою супругу.

«247 участников изъявили желание выйти на старт. Это был настоящий успех для никому не известной дисциплины. Потом число участников росло: 450, 900... А недавно в Австрии в забеге участвовали 2000 человек — большей нагрузки за день трамплин попросту не может выдержать», — рассказывает Бергер.

Стоит отметить, что в Австрии, на родине Redbull400, трамплины, как в России обелиски Ленину, можно встретить почти в каждом приличном населенном пункте. И тем не менее этапы мирового первенства по скоростному вбеганию на трамплин лишь в России и США проводятся дважды в год — в остальных странах по одному разу.

Держать курс

Было бы нечестно рассказывать о беге на трамплин, основываясь лишь на чужом опыте. Корреспонденту iz.ru посчастливилось взобраться на верхотуру во время общей тренировки под руководством опытного скайраннера Дмитрия Митяева. Верить ему можно — в прошлом году здесь в Чайковском Митяев был самым быстрым.

Из сказанного тренером выходит следующее: те, кто рвет в начале, на первых 200 м, выдыхаются ко второй половине дистанции.

c4 Фото: Red Bull Content Pool/Denis Klero

«Если пройти участок от 200-метровой отметки до 300 м «на зубах», то последняя четверть покажется долгой и мучительной», — говорит спортсмен. Между тем отдельным участникам мучительным испытание кажется уже после 100 м (первая четверть — подножие трамплина, и проблем здесь возникнуть не может). Подошва скользит, голеностоп не привык к таким крутым углам подъема, а руки самопроизвольно тянутся к сетке, специально растянутой на поверхности, чтобы избежать скатываний вниз (такие прецеденты случались не раз).

Митяев не советует метаться по трамплину влево, вправо, это удлиняет траекторию и отнимает силы. У неподготовленных участников, посетивших тренировку, мыслей о метаниях в голове вообще не было — добраться бы до верхушки на окаменевших от необычной нагрузки ногах.

Кто-то из участников тренировки интересуется, почему Митяев не участвует сам в забеге. «Хотят, чтобы кто-то другой победил», — отшучивается скайраннер. Его жена, не менее известная бегунья Екатерина, вносит ясность: у Дмитрия небольшая травма колена. В дальнейшем она не оставит конкурентам шансов в финале турнира и станет первой.

На трамплине все равны

Опрос iz.ru выявил представителей следующих видов спорта, участвующих в соревновании: бокс, тяжелая атлетика (пауэрлифтинг), марафон, спринт, баскетбол, лыжные гонки, горный бег. Были замечены даже любители мотокросса и летающие лыжники. Как пояснил Адреас Бергер, в последние годы главными фаворитами становятся поклонники спорта, о котором в России мало известно — ski mountaineering (ски-альпинизм). Эту забаву придумали горнолыжники, у которых не было денег на дорогущие ски-пасы в Альпах. Они научились обходиться без фуникулера, вбегая вверх на лыжах со специальной подкладкой (камус), а потом уставшие, но довольные скатывались с вершины.

c3 Фото: Red Bull Content Pool/Denis Klero

Много шансов на победу в RedBull400 и у биатлонистов. В спортивном городке замечен один из лучших российских стреляющих лыжников Антон Бабиков. О необычной дисциплине титулованный российский биатлонист узнал три года назад.

«Были здесь же с командой на сборах (у нас проводился тестовый забег) и застали бегущих по трамплину людей. Раньше не удавалось попасть на эти старты по различным причинам. А сейчас воспользовался тем, что чуть задерживается старт тренировочного процесса в составе сборной. Вот и не упустил возможности проверить свои силы», — рассказал iz.ru трехкратный чемпион Европы и чемпион мира 2017 года в эстафете Бабиков.

Биатлонист — частый участник различных стартов, в особенности благотворительных забегов и велогонок. 6 мая Бабиков отметился на ультрамарафоне Wings for Life (пробежал 60 с лишним километров).

«После забега я отдыхал — этого требовал организм. Восстанавливался. Так что сегодня я не ожидаю от себя сверхрезультата. В первую очередь, этот забег, как и благотворительный ультрамарафон, — способ зарядиться позитивными эмоциями», — говорит чемпион мира в биатлонной эстафете Антон Бабиков. Перед подъемом он поставил для себя цель попасть в двадцатку. Забегая вперед, скажу, что задачу свою биатлонист выполнил — в финальном забеге он пришел 16-м.

Бег по гипотенузе

Где еще пошептаться с камскими ветрами, как не на 125-метровой вышке? Страшно подумать, что происходит с летающими лыжниками на этой точке зимой, если в мае за пару часов на ярком солнце здесь можно превратиться в вяленую воблу.

Внизу слышится музыка — дан старт отборочным забегам мужчин. Те, кто попадут в шорт-лист в каждом из забегов, автоматически окажутся в числе 50 финалистов. Как муравьи поползли по искусственному склону претенденты на победу.

с5 Фото: Red Bull Content Pool/Denis Klero

Первая пятерка, как правило, взбирается на Олимп бодрячком — кто серьезно готовится, понимает, что выложиться на максимум придется в финале, а не в отборочном забеге. А любителям последние метры даются трудно: одни орут что-то нечленораздельное, когда осталось 20 ступенек до финиша, другие падают без чувств на руки судей... Но никто с дистанции не сходит.

После восхождения спуск на 10 м вниз — на вышку соседнего трамплина, где дарят медали и дают попить. Ликующие возгласы типа «Я сделал это!» здесь редко услышишь. Те, кто в состоянии ходить, стараются побыстрее свалить вниз.

Потому что наблюдать за экстракцией содержимого чужих кишечников — развлечение, мягко говоря, на любителя. Но если ты давал клятву Гиппократа, это часть твоей работы.

«А не нужно было есть перед забегом», — ворчит фельдшер в куртке с надписью на спине «Скорая помощь г. Чайковский». Доктор лет сорока на вид, хотя и кажется суровым, мужик переживательный.

«Ну не лежи ты, вставай, походи — тут такая нагрузка а ты стопоришь сразу все системы», — поднимает с мягкого гимнастического мата обессилевшего верхолаза.

На некоторых парней и смотреть-то жалко: бледные, зеленые. Другие — счастливы, что смогли дойти.

«В прошлом году друг записал меня на такое же соревнование, а в этом он приболел. Я вот по инерции решил участвовать», — говорит 34-летний предприниматель Анатолий Тутынин. Его главное увлечение — мотокросс.

«Instagram у меня нет, я парень деревенский»

Будущего победителя корреспондент iz.ru распознал еще во время отборочного восхождения. По широкой доброй улыбке на самом трудном, завершающем отрезке подъема, размеренному шагу и здоровому румянцу на щеках.

«Зовут меня Андрей Шкляев, я из Удмуртии, здесь рядом — 100 км. Занимаюсь горным бегом», — коротко рассказал о себе спортсмен, спускаясь по лестнице после первого этапа.

c6 Андрей Шкляев Фото: Red Bull Content Pool/Denis Klero

Через несколько часов он повторил свой успех в финале. А уже после награждения рассказал iz.ru о себе чуть подробнее. Село Шаркан, что вверх по Каме от Чайковского, хоть и небольшое, но физкультура там в чести.

«Меня отец в детстве спортом увлек, он лыжник. А у нас в школе лыж не было, так он говорит: иди бегай», — рассказывает победитель турнира о выборе увлечения.

Несмотря на высокие достижения в горном беге, спорт Шкляеву дохода не приносит. Хотя Андрей и утирает время от времени нос профессионалам, сам остается любителем. Работает на газокомпрессорной станции. «Как все люди — с 9 до 17. Делаю, что скажут — где подкрасить, где покопать, оборудование посмотреть, проверить», — говорит 29-летний мастер спорта по горному бегу. Он не выступал два года, потом решил выйти на старт в Железноводске — и стал третьим на чемпионате страны. «Говорили мне «куда пропал, куда пропал», ну вот и вышел. Сюда когда ехал, тоже подумал: «ну должен же я нормально выступить», — говорит Андрей.

Андрей пока холост, говорит, если б женился, то вряд ли бы хватало времени на занятие бегом.

«Instagram-страницы у меня нет. Я деревенский парень, этим не увлекаюсь, да и скорость интернета у нас маленькая, не посидишь особо», — говорит бегун.

Чтобы достойно преодолеть такую дистанцию, как RedBull400, нужно хотя бы три раза в неделю выходить на пробежку, желательно на кросс, советует удмуртский бегун-самородок. «Со штангой тоже нужно поработать. Специально для горожан совет — больше ходить по лестницам, раз уж горок для бега не так много в мегаполисах», — добавил спортсмен.