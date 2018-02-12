Медведев утвердил проведение в России альтернативных ОИ соревнований

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении на территории России соревнований для не допущенных к участию в Олимпиаде в Пхёнчхане олимпийцев и паралимпийцев.

Об этом заявил сам глава кабмина, отметив, что участники альтернативных соревнований в соответствии со сделанным ранее заявлением президента РФ Владимира Путина получат денежные выплаты.

Медведев отметил, что недопуск российских атлетов на зимние Игры в южнокорейском Пхёнчхане совершен «под надуманным предлогом из-за разнузданной, по сути, политической кампании, развязанной против нашей страны», передает «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее напомнил, что провести соревнования для не допущенных на Олимпиаду российских спортсменов и премировать их участников «на уровне олимпийских призовых» распорядился глава государства Владимир Путин.

Подробная информация о ситуации, связанной с отстранением российской сборной от участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане доступна в сюжете портала iz.ru.