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Медведев утвердил проведение в России альтернативных ОИ соревнований

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Фото: ТАСС/Екатерина Штукина
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении на территории России соревнований для не допущенных к участию в Олимпиаде в Пхёнчхане олимпийцев и паралимпийцев. 

Об этом заявил сам глава кабмина, отметив, что участники альтернативных соревнований в соответствии со сделанным ранее заявлением президента РФ Владимира Путина получат денежные выплаты. 

Медведев отметил, что недопуск российских атлетов на зимние Игры в южнокорейском Пхёнчхане совершен «под надуманным предлогом из-за разнузданной, по сути, политической кампании, развязанной против нашей страны», передает «РИА Новости»

Как сообщал портал iz.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее напомнил, что провести соревнования для не допущенных на Олимпиаду российских спортсменов и премировать их участников «на уровне олимпийских призовых» распорядился глава государства Владимир Путин. 

Подробная информация о ситуации, связанной с отстранением российской сборной от участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане доступна в сюжете портала iz.ru. 

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