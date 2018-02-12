Российский скелетонист рассказал о неприветливых западных спортсменах

Российский скелетонист Никита Трегубов заявил, что с ним не здороваются спортсмены из США и Великобритании. Неприветливость коллег россиянин объяснил вопросами политики.

«Они со мной не здороваются, а я с ними. Ничего страшного. Почему? Не знаю. Мне вообще по фигу», — приводит слова Трегубова газета «Спорт-Экспресс».

Российский спортсмен отметил, что у него не было конфликтов с западными спортсменами. «Просто они политически против нас настроены», — резюмировал Трегубов.

Как писал портал iz.ru, Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпиаде. К соревнованиям допущены лишь отдельные атлеты из России.

Зимние Игры-2018 проходят с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхёнчхане. На текущий момент в активе российской команды две медали — серебряная и бронзовая.

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